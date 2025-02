La CNMC autoritza en primera fase la compra del negoci de mifamurtida de Takeda per part d'Esteve

MADRID 11 febr. (EUROPA PRESS) -

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha autoritzat l'adquisició del negoci de mifamurtida, un producte per a l'osteosarcoma, un càncer d'ossos, de la farmacèutica japonesa Takeda per part de la farmacèutica catalana Esteve, segons figura en els registres de l'organisme consultats per Europa Press.

De fet, l'autorització per part de la institució presidida per Cani Fernández es va donar divendres passat, 7 de febrer, gairebé un mes més tard de la notificació per a l'estudi d'aquesta transacció.

En aquest context, el principal actiu de l'operació ha estat el medicament Mepact (mifamurtida), de Takeda, un tractament per a l'osteosarcoma d'alt grau, ressecable i no metastàtic.

El passat mes d'abril, Esteve va signar un acord vinculant per comprar la farmacèutica francesa HRA Pharma Rare Diseases per fins a 275 milions d'euros amb un pagament fix inicial i variables futures vinculades a ingressos.

HRA Pharma Rare Diseases és una filial de Perrigo Company especialitzada en malalties rares i ultrarares, ha informat Esteve, que va incrementar els seus beneficis en un 6% el 2023, fins als 61 milions d'euros.