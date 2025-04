La CNMC aprova l'OPA de BBVA sobre Sabadell en fase 2 amb compromisos

Ha detectat riscos en certs negocis, però considera "suficients" els compromisos presentats per BBVA

MADRID, 30 abr. (EUROPA PRESS) -

La Sala de Competència de la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC) ha aprovat per unanimitat l'OPA de caràcter hostil del BBVA sobre el Banc Sabadell en fase 2 i amb compromisos, segons ha informat l'organisme.

La CNMC ha detectat riscos als mercats de banca minorista, tant en serveis prestats a particulars, com a pimes i autònoms, així com en mercats de mitjans de pagament, però considera que els compromisos que ha presentat BBVA són "adequats, suficients i proporcionats" per a solucionar els problemes que aquesta concentració suposa per a la competència als mercats afectats.

Gairebé un any després que iniciés la seva anàlisi, la CNMC ha donat el seu veredicte per unanimitat amb una sèrie de compromisos per garantir la presència d'oficines del Sabadell i l'accés a caixers en zones poc poblades, amb rendes baixes o amb escassa competència. La majoria dels compromisos tindran una durada de tres anys (36 mesos), prorrogables per dos anys més en el cas del crèdit a pimes; i d'any i mig (18 mesos) en el cas dels caixers.

La CNMC supervisarà el compliment dels compromisos durant el temps estipulat. El BBVA haurà d'informar a Competència en els terminis que s'acordin.

"Aquesta autorització no és definitiva. Serà comunicada al ministre d'Economia, Comerç i Empresa perquè decideixi si escau la seva elevació al Consell de Ministres que, si escau, podrà valorar l'operació atenent a criteris d'interès general diferents de la defensa de la competència", ha agregat l'organisme en el comunicat.

S'inicia així la coneguda com a fase 3. El Ministeri d'Economia té un termini de 15 dies per decidir si la porta al Consell de Ministres, mentre que el Consell té un termini de 30 dies per ampliar les condicions a l'operació.

En cas que l'OPA aconsegueixi també l'aprovació del Consell de Ministres, el següent pas serà l'aprovació per part de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) del fulletó d'admissió i, posteriorment, l'obertura del termini d'acceptació, la qual cosa suposa que la decisió passarà a estar ja en mans dels accionistes del Sabadell.