La CNMC aprova l'OPA de BBVA sobre Sabadell en fase 2 amb compromisos

MADRID 30 abr. (EUROPA PRESS) -

La Sala de Competència de la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC) ha aprovat l'OPA de caràcter hostil de BBVA sobre Sabadell en fase 2 i amb compromisos, segons han informat a Europa Press fonts coneixedores de la decisió.

Gairebé un any després que iniciés la seva anàlisi, la CNMC ha donat el seu veredicte per unanimitat amb una sèrie de compromisos ('remedies') per garantir la presència d'oficines de Sabadell i l'accés a caixers en zones poc poblades, amb rendes baixes o amb escassa competència.

Això implica que l'operació passa a fase 3 i ara serà analitzada pel Govern espanyol. En primer lloc, el Ministeri d'Economia tindrà 15 dies per avaluar-la i decidir si l'eleva al Consell de Ministres, que tindria, al seu torn, 30 dies per analitzar-la i decidir endurir les condicions per motius diferents als de la competència.

En cas que l'OPA aconsegueixi també l'aprovació del Consell de Ministres, el pas següent serà l'aprovació per part de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) del fullet d'admissió i, posteriorment, l'obertura del termini d'acceptació, fet que suposa que la decisió passarà a estar ja en mans dels accionistes de Sabadell.