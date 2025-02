La CNMC analitza la compra de l'Irab per part de Curium en segona fase

BARCELONA 28 febr. (EUROPA PRESS) -

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha acordat l'inici de la segona fase de l'anàlisi de la concentració que resultaria de la compra de l'Institut de Radiofarmàcia Aplicada de Barcelona (Irab) per part de Curium Pharma Holding Spain (Curium).

L'operació consisteix en l'adquisició del control exclusiu de l'institut i Curium va notificar l'operació el 17 d'octubre del 2024, segons ha informat aquest divendres la CNMC en un comunicat.

El sector econòmic afectat és el de la fabricació de productes farmacèutics, especialment, la fabricació i comercialització de radiofàrmacs PET per al diagnòstic del càncer.

La potencial adquisició pot suposar riscos per a la competència, per la qual cosa la CNMC analitzarà l'operació en segona fase, i aquest pas no prejutja les conclusions definitives a les quals es pot arribar sobre la concentració.

La resolució final que aprovi la CNMC podrà autoritzar, acceptar compromisos, imposar condicions o prohibir l'operació de concentració Curium/Irab.