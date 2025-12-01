El CNI va investigar Sànchez i Paluzie (ANC) amb l'aval del Suprem entre 2019 i 2020

Eduardo Parra - Europa Press - Arxiu
L'informe dels Mossos va corroborar 19 intrusions al mòbil de Sànchez entre 2015 i 2020
BARCELONA, 1 des. (EUROPA PRESS) -
El Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) va investigar les comunicacions dels expresidents de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez i Elisenda Paluzie, entre 2019 i 2020.
Així ho ha explicat aquest dilluns l'actual directora del CNI, Esperanza Casteleiro, que ha comparegut en qualitat de testimoni i per videoconferència davant el jutjat d'instrucció 23 de Barcelona, que investiga el presumpte espionatge a Sànchez i Paluzie, a més de a 3 ex-secretaris nacionals de l'entitat --Sònia Urpí, Jordi Domingo i Arià Bayé--, segons han informat fonts judicials a Europa Press.
Casteleiro s'ha remès a informació desclassificada i a dues interlocutòries de l'alt tribunal del 2019 i 2020, si bé l'ANC sosté que hi ha proves que acrediten que Sànchez va rebre el primer missatge infectat amb Pegasus el 2015 i que el seu mòbil va tornar a ser infectat amb aquest programari entre l'11 i el 13 d'octubre del 2017, dates que quedarien fora del període autoritzat judicialment.
L'actual directora del CNI no ha aclarit si el mòbil dels exlíders de l'ANC van ser investigats abans del 2019, emparant-se en el dret de reserva que impedeix als funcionaris del CNI parlar sobre l'activitat que duu a terme el servei d'intel·ligència.
LA PERICIAL DELS MOSSOS
El novembre del 2024, una pericial dels Mossos d'Esquadra va corroborar l'espionatge amb el programari Pegasus de l'empresa israeliana NSO Group dels mòbils de Sànchez, Paluzie i Urpí entre 2015 i 2020.
En unes declaracions als mitjans, Sànchez va assegurar haver patit un total de 26 atacs, segons la pericial de Citizen Lab i d'Amnistia Internacional, dels quals l'informe pericial dels Mossos d'Esquadra corrobora 19 intrusions entre setembre del 2015 i juliol del 2020, les últimes durant un permís penitenciari.
Sànchez va assenyalar que "la major part d'atacs es concentren entre setembre del 2015 i el 13 d'octubre del 2017, dos dies abans de la presó preventiva", quan era president de l'ANC, i va afegir que, entre setembre del 2017 i octubre del 2017 hi va haver, amb tota probabilitat, extracció d'informació.
Paluzie va rebre un total de 4 atacs, segons la pericial dels Mossos que va analitzar dos dels mòbils que feia servir en aquella època.
En el primer es van trobar dos SMS d'aquest 'spyware': el primer d'agost del 2019, anterior a la sentència del procés, i el segon del 29 d'octubre del 2019 i que feia servir amb vector 'zero click', la qual cosa vol dir que ella, com a usuària, no havia de fer res perquè es produís la infecció.
En el segon dispositiu es van localitzar dos SMS més del març i juny del 2020, respectivament, coincidint aquest últim amb la data en la qual se celebrava la votació electrònica al secretariat de l'Assemblea en la qual es presentava a la reelecció i que es titulava 'Eleccions ANC'; en tots dos casos, va accedir als links pensant que eren notícies.
Sònia Urpí va explicar que, en el seu cas, va rebre dos atacs el juny del 2020, coincidint amb la seva elecció com a secretària nacional de l'ANC.