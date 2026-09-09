El CNI va avisar la Delegació del Govern central d'una crida per "assaltar" Ceuta el dia 29

MADRID 9 set. (EUROPA PRESS) -
El Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) va avisar la Delegació del Govern central a Ceuta d'una "crida" a les xarxes socials per dur a terme un "assalt per tanca i mar" a la ciutat autònoma a través de Whatsapp el dia 29 de juliol, un dia abans de l'entrada massiva de més de 70.000 immigrants provinents del Marroc.
"A les xarxes socials hi ha una crida d'un assalt per tanca i per mar demà a les 20.00 hores aprofitant la Festa del Tron i que les seves forces i cossos de seguretat estaran ocupats", diu el missatge enviat per un agent del CNI destinat a Ceuta a una persona de la Delegació a les 13.52 hores, que figura en els documents desclassificats pel Govern central sobre la crisi a Ceuta.
L'agent adverteix que els grups en què s'encoratja a fer l'entrada massiva tenen "un total de 180.000" seguidors. "Perquè et facis una idea de l'abast de la difusió", afegeix. Hores més tard, a les 21.34 hores, els interlocutors tenen una conversa telefònica d'onze minuts.
El Govern central ha mantingut que "cap informe previ" va permetre preveure l'entrada massiva, mentre que la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defensat que el CNI i la intel·ligència militar en van informar els dies previs. La Delegació va emetre un comunicat per desmentir la titular de Defensa. "Aquesta delegació no va rebre, en cap moment, cap informe que advertís del que passaria el dia 30 de juliol", va assegurar.