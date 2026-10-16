El CNI sosté que la "passivitat" del Marroc va motivar el "desbordament" a Ceuta i creu que n'eren conscients

MADRID 16 oct. (EUROPA PRESS) -
El Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) ha indicat a la jutgessa de l'Audiència Nacional que investiga l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta de finals de juliol que les forces de seguretat del Marroc van actuar amb una "passivitat" que va ajudar al "desbordament" de la crisi i ha assegurat que les autoritats del regne alauita n'eren plenament conscients.
Així ho ha traslladat en un informe, al qual ha tingut accés Europa Press, a la jutgessa María Tardón, que l'havia sol·licitat per avançar en la investigació de la causa.
Els serveis secrets espanyols assenyalen que han continuat investigant per "determinar amb detall que va passar després de la fase més aguda de la crisi" i precisen que "bona part de les informacions i anàlisis recollides" en l'informe es basen en indagacions posteriors als dies 30 i 31 de juliol, quan es va produir l'entrada de milers de persones a la ciutat autònoma.
"Aquestes investigacions permeten confirmar que les autoritats marroquines eren conscients, dies abans que es produís l'entrada massiva, que s'estava generant una situació anòmala en termes de possibles intents d'entrades irregulars a Ceuta, i que havien decidit reforçar el dispositiu de seguretat existent fins aquell moment", asseguren.