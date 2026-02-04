El Clúster TIC de Catalunya Sud va crear mig miler d'ocupacions el 2025, un 23% més

CLÚSTER TIC DE CATALUNYA SUD
TARRAGONA 4 febr. (EUROPA PRESS) -
Les empreses associades al Clúster TIC de Catalunya Sud van incorporar 508 professionals als seus equips durant el 2025, un 23% més que l'any anterior, i encadena així quatre anys de creixement consecutiu en les contractacions, ha explicat l'entitat aquest dimecres en un comunicat.
Segons les xifres compartides en la tercera edició de l'Observatori de Talent, impulsat pel Clúster i la Diputació de Tarragona, han quedat 255 vacants sense cobrir en el conjunt de l'exercici, o una de cada tres, i les previsions per al 2026 passen per incrementar encara més la contractació, fins a superar el mig miler de noves ocupacions.
"Les xifres posen de manifest que cal centrar-se en la formació a la Catalunya Sud per equilibrar la generació de talent amb les necessitats del sector", explica el comunicat, per la qual cosa l'entitat ha demanat augmentar la generació del talent TIC a la Universitat Rovira i Virgili o en les formacions professionals.
El president del Clúster i conseller delegat de Movertis, Pablo Mazón, ha destacat que "la demanda de talent tecnològic creix més ràpid del que el territori és capaç de generar, per la qual cosa cal corregir aquest dèficit estructural amb més formació".
En cas de no reforçar la formació, ha afegit per la seva banda el gerent del Clúster, Sergi Novo, el creixement del sector TIC al territori, i també la seva aportació al creixement, "es podria veure limitat".