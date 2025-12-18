El clúster energètic de la Comunitat Valenciana impulsa la Net Zero Tech 2026

BARCELONA 18 des. (EUROPA PRESS) -
El Clúster d'Energia de la Comunitat Valenciana (CECV) s'ha unit com a entitat col·laboradora a la pròxima edició del Net Zero Tech 2026, la fira del sector de l'automoció per a la descarbonització i la innovació, per impulsar l'última edició de l'esdeveniment.
La col·laboració permetrà "reforçar el paper de Net Zero Tech 2026 com una plataforma clau per a l'intercanvi de coneixement, l'impuls a la innovació i la creació de sinergies", ha explicat el fòrum tecnològic aquest dijous en un comunicat.
"Comptar amb el CECV com a col·laborador suposa un impuls estratègic per a Net Zero Tech. La seva experiència en projectes d'innovació energètica i sostenibilitat encaixa amb els objectius de l'esdeveniment i amb la visió d'una indústria més verda, eficient i connectada", ha valorat.
El president del CECV, Ricardo Romaguera, ha assenyalat que aquest acord suposa "una oportunitat per continuar impulsant la transició energètica".
El director de l'entitat, Enrique Bayonne Sopo, ho ha destacat com una oportunitat perquè la Comunitat Valenciana continuï sent un "referent" en solucions energètiques.