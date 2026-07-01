El Clúster Català de la Moda celebra la nova taxa europea de 3 euros als paquets de baix cost

BARCELONA 1 jul. (EUROPA PRESS) -
El Clúster Català de la Moda (MODACC) ha celebrat l'entrada en vigor de la nova taxa de 3 euros que la Unió Europea aplicarà als paquets de baix cost provinents de plataformes internacionals de comerç electrònic, especialment en productes de valor inferior als 150 euros.
Veuen en aquesta mesura un "pas necessari per avançar cap a unes condicions de mercat més equilibrades" i per protegir els estàndards de qualitat, seguretat, sostenibilitat i responsabilitat, informa el Clúster en un comunicat aquest dimecres.
El director executiu de MODACC, David Garcia, ha afirmat que el sector de la moda a Europa "fa temps que assumeix exigències molt elevades, per la qual cosa considera raonable que els productes que entrin al mercat també contribueixin als costos que generen i competeixin en condicions més justes.