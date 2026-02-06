El Clúster Audiovisual destaca les "oportunitats de venda" per a les empreses catalanes a l'ISE

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 6 febr. (EUROPA PRESS) -
El president del Clúster Audiovisual de Catalunya, Miquel Rutllant, ha destacat que l'edició 2026 de l'Integrated Systems Europe (ISE) ha generat "moltes oportunitats de venda" per a les empreses catalanes que s'han exhibit en l'esdeveniment.
Ho ha manifestat aquest divendres en una valoració de l'edició 2026 del saló de l'audiovisual després de quatre jornades al recinte Gran Via de Fira de Barcelona, a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), remesa a Europa Press.
"Aquesta edició de l'ISE ha estat importantíssima per a l'ecosistema audiovisual català. Totes les empreses sòcies que han tingut estand ens diuen que hi ha hagut moltíssimes visites i de moltíssima qualitat i que s'han obert moltes oportunitats de venda", ha subratllat.
Rutllant ha valorat que en aquesta edició s'hagi batut el rècord d'empreses catalanes en l'ISE, amb un total de 89, fet que converteix el territori en el sisè més representat del saló, per darrere la Xina, Alemanya, els Estats Units, el Regne Unit i els Països Baixos.
Així mateix, ha destacat que en aquesta edició s'ha confirmat que els drons són "un element fonamental a l'hora de produir contingut i a l'hora de donar suport en tots els processos de producció audiovisual" i la importància que estan guanyant els esdeveniments audiovisuals.