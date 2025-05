El Club 1959 de Glenfiddich arriba per primera vegada a Espanya durant el Gran Premi d'F1 de Barcelona

Oferirà una experiència exclusiva a l'Hotel SLS Barcelona

MADRID, 23 maig (EUROPA PRESS) -

El Club 1959 de Glenfiddich, l'espai insígnia de la marca de whisky escocès de malta més premiada del món, desembarca per primera vegada a Espanya durant la celebració del Gran Premi de Fórmula 1 de Barcelona, segons informa en un comunicat.

En concret, inspirat en un any clau per a totes dues marques, Club 1959 homenatja el llegat de Glenfiddich i Aston Martin Formula One amb una estètica contemporània, ja que s'ha dissenyat un espai per gaudir i brindar abans que arrenquin els motors al circuit de curses.

Del 29 de maig a l'1 de juny, el recentment inaugurat Hotel SLS Barcelona acollirà aquesta experiència per primera vegada a Espanya.

Situat al restaurant Lora, Club 1959 oferirà un exclusiu menú 'drunch', protagonitzat per còctels d'autor elaborats amb Glenfiddich de 12, 15 i 18 anys, maridats amb tapes gourmet.

D'aquesta manera, els visitants que s'acostin a l'espai gaudiran d'un bar efímer que ret homenatge a un any clau en la història de totes dues marques, ja que el 1959 va ser l'any en què Aston Martin va debutar en la Fórmula 1.