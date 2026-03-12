Clouding.io factura 6,6 milions el 2025 (+20%) i impulsarà noves funcionalitats el 2026

BARCELONA 12 març (EUROPA PRESS) -
Clouding.io, companyia espanyola d'IaaS (Infrastructure as a Service), va tancar el 2025 amb una facturació superior als 6,6 milions d'euros, un 20% més que en l'exercici anterior i nou màxim històric de la companyia, que preveu presentar noves funcionalitats i serveis el 2026, informa en un comunicat aquest dijous.
L'empresa sosté que l'increment dels ingressos obeeix tant a l'expansió de la base de clients com a un ús més intensiu de la seva infraestructura per part d'empreses i desenvolupadors per a l'execució d'aplicacions crítiques.
La plataforma ha destacat que aquesta fita es produeix en un any clau per a la seva maduresa tècnica, marcat per l'optimització del rendiment i l'estabilitat del sistema.
En el pla operatiu, Clouding ha completat durant el 2025 una renovació profunda de la seva arquitectura de xarxa en fer el salt a una connectivitat de 100G en el 'core' de xarxa i superar els enllaços de 40G que feia servir fins avui.
De cara al 2026, Clouding.io ja treballa en el desenvolupament de noves funcionalitats i serveis, amb una estratègia basada a escalar la seva oferta tecnològica per donar suport a arquitectures de sistemes més complexos i "ambiciosos".