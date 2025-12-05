Cloudflare treballa per resoldre una altra incidència que afecta LinkedIn, Zoom i Claude

MADRID 5 des. (EUROPA PRESS) -
Cloudflare treballa per resoldre una altra incidència en els seus serveis que ha afectat el funcionament de llocs web i plataformes com LinkedIn, Zoom o el 'chatbot' d'Anthropic Claude, a escala global, tot i que ja ha implementat una solució.
La companyia de serveis de seguretat d'internet i servidors ha informat aquest divendres cap a les 9 hores d'un problema amb la seva xarxa que ha provocat problemes per accedir a diferents serveis a escala global.
S'ha registrat problemes per accedir a Downdetector, LinkedIn, el 'chatbot' d'intel·ligència artificial (IA) Claude, Zoom i el videojoc Fortnite, entre altres serveis, com han detallat alguns usuaris a X.
Concretament, Cloudflare ha explicat que es tracta d'un error que afecta els clients que fan servir el Panell de Control de Cloudflare i les API relacionades i, en conseqüència, ha advertit que "les sol·licituds podrien fallar o podrien aparèixer errors".
No obstant això, cap a les 9:20 hores, la companyia ha informat en una actualització que ha implementat una solució i ja n'està monitorant els resultats, per la qual cosa la incidència s'hauria de resoldre aviat i els serveis afectats haurien de tornar a funcionar amb normalitat.
Aquesta incidència s'afegeix a una altra interrupció global important que es va produir al novembre i que va afectar nombrosos serveis com la xarxa social X, el 'chatbot' ChatGPT, el videojoc League of Legends, Movistar, La Caixa, Mèdia Markt, Canva i DownDetector, entre d'altres.