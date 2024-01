Clos (Turisme de Barcelona) defensa que "no és moment de créixer, sinó de reconvertir" el turisme

BARCELONA, 8 gen. (EUROPA PRESS) -

El president de Turisme de Barcelona, Jordi Clos, ha defensat que "no és moment de créixer, sinó de reconvertir" les places hoteleres a la capital catalana.

"L'únic marge que nosaltres veiem és no pensar en el creixement, sinó en el resultat. Si ara tenim 30 milions de clients, no es tracta de passar a 35, sinó de rendibilitzar", ha sostingut en una entrevista d'aquest dilluns a 'La Vanguardia' recollida per Europa Press.

En aquest sentit, el també president del Gremi d'Hotels de Barcelona ha apostat per una "reducció natural, no per llei" del nombre d'habitacions, que siguin més grans i que se'n millori la qualitat, fet que, al seu parer, és el que aconsegueixen els hotels.

També ha afirmat que el consorci vol "un turisme més sostenible, més cultural" en el qual els visitants no vinguin perquè la ciutat és barata o perquè s'hi poden fer coses que no es pot en altres llocs, sinó perquè trien Barcelona, textualment.

En preguntar-li per l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona-el Prat, ha assenyalat que és una voluntat política i que la seva absència potser és un dels motius pels quals Madrid "ha guanyat terreny" a la capital catalana.