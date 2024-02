Clos (Gremi d'Hotels de Barcelona) tem "una pèrdua de visitants considerable" per la sequera

Defensa que el sector ja ha "fet la tasca" de reduir el consum d'aigua



BARCELONA, 1 febr. (EUROPA PRESS) -

El Gremi d'Hotels de Barcelona, Jordi Clos, ha advertit de la possibilitat que la ciutat pateixi "una pèrdua de visitants considerable" a conseqüència de les restriccions per la sequera, en una declaracions a Europa Press aquest dijous.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reclamat un esforç complementari a la ciutadania i a les empreses després que la comissió interdepartamental de la sequera ha decidit declarar la situació d'emergència per sequera a Barcelona i el seu entorn metropolità.

Clos ha sostingut que aquesta situació de restriccions "afecta molt" el sector hoteler i que, si no hi ha canvis, tindrà conseqüències.

"Si vols venir a passar uns dies lúdics, de descans o de festa a Barcelona el mes de juny, juliol i agost i hi ha restriccions d'aigua, primer potser et plantejaràs anar-te'n a Madrid, per exemple", ha lamentat Clos.

MESURES DEL SECTOR

El president del Gremi d'Hotels ha assegurat que el sector "fa anys" que impulsa mesures per reduir la despesa d'aigua, que ha dit que ha baixat un 40% en els últims anys.

"Ja hem fet una tasca important", ha defensat, i ha exemplificat l'actuació del sector amb la substitució de banyeres per dutxes, la reducció de la pressió de les aixetes o el reciclatge d'aigua a les piscines.

Ha xifrat en una mitjana de 163 litres el consum diari d'aigua d'una habitació, que ha relacionat amb la limitació de 200 litres per habitant i dia mentre duri la fase 1 de l'estat d'emergència.

AL GOVERN

Clos ha preguntat al Govern "quins recursos més" té Catalunya avui dia respecte a l'anterior sequera per afrontar la situació, en referència a les dessalinitzadores i altres infraestructures.

"El que és clar és que nosaltres l'esforç l'estem fent. Cal veure quin esforç han fet les institucions. Potser ja ho han fet tot", ha plantejat.