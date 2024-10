Cleries parafraseja Puigdemont en l'obertura del congrés de Junts: "Encara som aquí"

S'aprova per unanimitat que presideixi la taula del conclave

CALELLA (BARCELONA), 23 (EUROPA PRESS)

L'exsenador de Junts Josep Lluís Cleries ha parafrasejat aquest divendres les paraules que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont va fer servir el 8 d'agost quan va ser a Barcelona pel ple d'investidura al Parlament, en afirmar en l'inici del congrés de Junts la frase "Encara som aquí".

Ho ha dit després que els delegats del partit hagin aprovat per unanimitat designar Cleries com a president de la mesa del conclave, i l'acompanyaran Ester Morales i Cristina Molina com a vicepresidentes i 8 persones més com a vocals.

"El 8 d'agost, el president Carles Puigdemont va dir 'Encara som aquí'. Sí, encara som aquí. Som aquí a Calella per Catalunya, amb la força de l'1-O, per consolidar-nos com la força del catalanisme i de l'independentisme i per defensar, preservar i potenciar la nostra llengua", ha recalcat a l'inici de la seva intervenció.

Segons Cleries, la prioritat de Junts és assolir la independència, "únic mitjà possible per aconseguir progrés, benestar, justícia social i llibertat".

PÈRDUA DE LA MAJORIA INDEPENDENTISTA

"Som aquí per dir que no hi ha normalitat ni a l'Estat ni a Catalunya perquè encara hi ha exiliats i represaliats, perquè continua la persecució i la repressió política contra centenars d'independentistes i perquè la llei d'amnistia aprovada no amnistia per l'arbitrarietat del poder judicial", ha recriminat.

Després d'assegurar que sortiran del congrés més junts que mai, ha lamentat que s'hagi perdut la majoria independentista i hi hagi una ruptura d'aquest bloc, per la qual cosa confia que el conclave serveixi per definir una nova estratègia que el faci majoritari "per culminar democràticament el que es va votar i va decidir l'1-O".

ALTERNATIVA AL GOVERN

També ha cridat a construir una alternativa al govern de Salvador Illa, i ha apuntat que Junts ha de ser el partit "de referència de tot el món" afrontant els reptes que preocupen la societat.

"És moment de reconstruir, de generar una onada per refer-nos, reil·lusionar-los per al present i futur de Catalunya", ha subratllat.

En una intervenció posterior de l'alcalde de Calella, Marc Buch, ha assegurat que aquest congrés ha de servir per "reorientar el present i el futur de Catalunya", i ha apostat textualment per convertir la formació en el projecte comú del nacionalisme i l'independentisme.