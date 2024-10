Cleries (Junts) defensa que votar l'executiva en llistes tancades dona "més cohesió i coherència"

Sobre si preveu que hi hagi més d'una candidatura a liderar el partit: "No donem res per fet"

CALELLA (BARCELONA), 26 (EUROPA PRESS)

El president de la taula del congrés de Junts, Josep Lluís Cleries, ha defensat aquest dissabte que votar l'executiva en llistes tancades i bloquejades dona "més cohesió i coherència" a la feina que duguin a terme els membres de la direcció.

Ho ha assegurat en roda de premsa en la segona jornada del conclau que la formació celebra a Calella (Barcelona), i després que s'hagi aprovat amb un 87,7% dels vots el bloc de la ponència 'Organització i funcionament del partit' sobre l'estructura organitzativa del partit, mentre que un 7,8% dels delegats han votat en blanc i 5,2% en contra.

Segons Cleries, que la direcció es voti en llistes tancades no fa al partit menys democràtic i sí permet reforçar als equips: "Es vota el que s'ha votat, i s'ha acceptat que les candidatures són equips", ha defensat.

En triar-se als membres de l'executiva en llistes bloquejades, s'ha evitat un possible vot de càstig als noms que pogués presentar-se de diferents sectors, una cosa que ja va ocórrer al passat congrés de Junts amb afins a la fins ara presidenta de Junts, Laura Borràs.

Després d'això, ha tret pit que la ponència s'hagi aprovat amb un alt percentatge i que cap esmena arribés viva, la qual cosa considera que demostra que hi ha hagut "molt debat, voluntat de consens i d'arribar a acords".

CANDIDATURES

El conclau ha obert a les 10.30 hores d'aquest dissabte un període de 20 hores per a la presentació de candidatures per presidir el partit.

Ara com ara, l'expresident de la Generalitat i exlíder de Junts, Carles Puigdemont, ha estat l'únic que s'ha postulat en el marc d'aquest congrés per tornar a presidir el partit, i es preveu que aquest diumenge a les 13.30 hores sigui proclamat.

De fet, en preguntar-se-li a Cleries si creu que es presentaran més candidatures, ha evitat pronunciar-se amb l'argument que tots els militants coneixen les regles del joc i tenen dret a fer-ho: "No donem res per fet en cap sentit, i menys des de la presidència del congrés".

Més enllà que es presenti una o més llistes, es dona per fet que Puigdemont tornarà a liderar Junts després de deixar el càrrec fa un any i mig, i després que Laura Borràs hagi capitanejat la formació durant aquest període.

Així, Puigdemont es disposa ara a tornar a dirigir del partit, malgrat l'ascendència que sempre han tingut les seves opinions sense ocupar cap càrrec orgànic.

VOTACIÓ TELEMÀTICA

La votació telemàtica per a l'elecció de càrrecs, en què podrà participar tota la militància, començarà aquest diumenge a les 8 hores i acabarà a les 13 hores, i la proclamació dels resultats serà aquest mateix diumenge a les 13.30.

En total es triaran 33 càrrecs de l'executiva, entre els quals estan la presidència, 4 vicepresidències, secretari general, secretari d'organització, secretari de finances i un màxim de 25 vocals, entre altres càrrecs.

Es preveu que Josep Rius, Miriam Nogueras, Toni Castellà i Mònica Sales ocupin les vicepresidències, mentre que Jordi Turull repetirà com a secretari general.

Puigdemont i Turull comptaran amb la diputada en el Parlament Judith Toronjo com a secretària d'Organització mentre que la senadora Teresa Pallarès serà la secretària de Finances, i Borràs passarà a presidir la nova fundació del partit.