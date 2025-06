Clemente (Merlin Properties) demana reduir la influència de l'Estat en la societat i l'economia

BARCELONA 16 juny (EUROPA PRESS) -

El CEO de Merlin Properties, Ismael Clemente, ha demanat reduir la influència del sector públic espanyol en la societat i l'economia, raó per la qual ha demanat textualment un diàleg assenyat i seriós per evitar que l'Estat es converteixi en un "leviatan" per als ciutadans.

Ho ha dit aquest dilluns en la taula rodona 'Espanya-Catalunya, una economia compartida' en el V Foro Catalunya d''El Economista' amb el president de Banc Sabadell, Josep Oliu; el de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, i el del grup Damm, Demetrio Carceller Arce.

Clemente ha advertit del risc d'"elefantiasi" de l'Estat i ha instat a reduir-ne la grandària per ser homologables en altres països, i ha posat com a exemple d'intervencionisme algunes qüestions abordades en la jornada, com l'OPA a Banc Sabadell, la regulació de l'habitatge i l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona.

En aquest sentit, ha qualificat d'impacte brutal el projecte aeroportuari: "Catalunya necessita ampliar, també hauria d'ampliar el seu port. Si és una regió superprivilegiada, ja que ho continua sent".

Considera que a Catalunya hi ha una "normalització perfectament visible després de l'ensurt de l'1-O" del 2017, en referència a un referèndum que, ha assegurat, va provocar una reducció de la inversió i la cancel·lació d'actius, una situació que ha comparat amb els anys d'ETA al País Basc.