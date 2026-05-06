Clavijo demana lleialtat institucional i lamenta no haver estat a la reunió del Govern central

BRUSSEL·LES 6 maig (EUROPA PRESS) -
El president de les Canàries, Fernando Clavijo, ha lamentat l'exclusió del Govern canari de la reunió de seguiment de la crisi d'hantavirus celebrada aquest dimecres del Govern d'Espanya, i ha defensat que les Canàries "es mereixen" respecte, "informació" i "lleialtat institucional".
En unes declaracions davant els mitjans a Brussel·les, després de reunir-se amb la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, Teresa Ribera, el president canari ha assegurat que encara no té informació de l'acord subscrit dimarts entre l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i el Govern central, i ha insistit en la necessitat que se celebri una reunió urgent amb Pedro Sánchez.
"No hem tingut cap contacte i ens hauria agradat que el gabinet o el mateix president ens hagués permès assistir a la reunió de coordinació. Entenem que hi ha un respecte i una lleialtat institucional i en aquest cas no es pot donar per fet excloent una comunitat autònoma que probablement tingui alguna cosa a dir i opinar sobre aquest acord que continuem desconeixent", ha afirmat.
Clavijo ha lamentat haver d'"esperar a la roda de premsa" del Govern central posterior a la reunió de seguiment de la crisi "a veure què diuen" i ha assenyalat que si l'assumpte ha escalat com perquè hi hagi una reunió dels ministres d'Exteriors, Interior i Sanitat aleshores "el poble canari es mereix un respecte, es mereix informació, transparència i lleialtat institucional".