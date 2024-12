Clavijo critica que la resta d'Espanya "dona l'esquena" a Canàries davant de l'arribada de migrants

BARCELONA 22 des. (EUROPA PRESS) -

El president de les Canàries, Fernando Clavijo, ha criticat que la resta d'Espanya "dona l'esquena" a Canàries davant de l'arribada de milers de migrants a les illes, i ha opinat que en el repartiment de menors la responsabilitat recau, textualment, tant en el Govern central com en el Partit Popular.

En una entrevista aquest diumenge a 'La Vanguardia', recollida per Europa Press, Clavijo ha dit que el Govern central té més responsabilitat perquè participa directament en la gestió de la situació, però que el PP "ha decebut" com a oposició.

Sobre la reunió amb el Govern central i el PP per al repartiment de menors, ha criticat que va ser "molt frustrant, molt desesperant i molt decebedor", encara que ha remarcat que, malgrat això, l'executiu canari ha d'atendre els menors migrants.

"No puc deixar que aquesta frustració i empipament em desviï de l'objectiu que és atendre els menors davant d'un Estat i una Unió Europea que, de manera inexplicable, ens han deixat abandonats", ha expressat.

Per Clavijo, el sistema està col·lapsat i saturat i "el tema és durant quant de temps mantindrà el Govern d'Espanya aquesta saturació, aquest col·lapse i aquesta insolidaritat".

Ha detallat que actualment hi ha més de 5.400 menors migrants a les Canàries, però que continuen arriben pasteres i adverteix del drama humanitari: "L'última dada és que cada 45 minuts mor un immigrant intentant arribar a les nostres costes".

DECRET LLEI PER AL REPARTIMENT DE MENORS

Amb això, el president canari ha explicat que el decret llei que han presentat al Govern central inclou un article únic en el qual proposen una distribució dels menors migrants, i que convoquen totes les forces polítiques al Congrés per buscar suports.

Ara com ara, apunta, Junts s'ha mostrat en disposició per col·laborar en un repartiment extraordinari dels menors entre les comunitats, i ha opinat que la posició dels juntaires és coherent, en la seva opinió, perquè "no modificaran una llei que permeti que el govern pugui enviar els menors a Catalunya quan vulgui i com vulgui".