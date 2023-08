Clavijo (CC) aposta pel PNB per presidir el Congrés dels Diputats

LAS PALMAS DE GRAN CANÀRIA, 13 ago. (EUROPA PRESS) -

El president de Coalició Canària (CC), Fernando Clavijo, ha apostat pel Partit Nacionalista Basc (PNB) per presidir el Congrés dels Diputats que es constituirà la setmana vinent.

Així ho ha indicat el també president de Canàries en una entrevista a 'La Vanguardia', recollida per Europa Press, en la qual ha insistit que li "encantaria" que per primera vegada un nacionalista pogués presidir el Congrés. "I aquí la nostra aposta clara és el PNB", ha asseverat.

"Seria un gest i una evidència d'aquest canvi que s'està produint i d'una representació plural que han reivindicat les urnes", ha observat.

Clavijo ha afegit que es tractaria, a més, d'un "bon símptoma" d'enteniment perquè es puguin entendre comunitats autònomes com Canàries. "Per això --ha continuat-- ens encantaria que en la Presidència o la Vicepresidència del Congrés hi pogués haver un nacionalista i la nostra aposta és clara: el PNB".

El canari ha recordat que entre nacionalistes canaris i bascos hi ha una "estreta relació" des de fa molts anys. "I per descomptat, el PNB és un referent per a CC com a organització nacionalista", ha explicat.

Finalment, ha apuntat que malgrat que el País Basc és territori continental i Canàries són illes, tots dos tenen aproximadament la mateixa població i que comparteixen estratègies i posicionaments.