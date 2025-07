Clavijo afirma que Coalició Canària plantejarà que Sánchez se sotmeti a una moció de confiança

BARCELONA 7 jul. (EUROPA PRESS) -

El president de les Canàries, Fernando Clavijo, ha afirmat que el seu partit, Coalició Canària, plantejarà aquest dimecres al Congrés dels Diputats que el president del Govern central, Pedro Sánchez, se sotmeti a una moció de confiança.

"La pregunta és la següent. El Govern disposa dels suports necessaris per governar, aprovar un pressupost i afrontar els principals problemes de la ciutadania? Avui només hi ha una manera de respondre a aquesta pregunta: una qüestió de confiança", ha dit aquest dilluns en una entrevista a 'La Vanguardia' recollida per Europa Press.

Preguntat per la direcció del vot de la seva formació davant d'una eventual moció de confiança, ha condicionat aquesta als, en paraules seves, plans i compromisos del Govern de l'Estat i ha apuntat que la "actual crisi" del PSOE no se circumscriu solament al partit sinó que és també una crisi de Govern, textualment.

Ha expressat que el seu grup demana a l'Executiu un full de ruta que detalli com s'acabarà la legislatura, amb quins objectius i amb que pressupostos: "Si no és possible fixar aquests objectius cal donar la paraula al poble".

Ha articulat que, a judici seu, no pot ser que s'estengui en la societat la impressió de que els governants estan "més instal·lats" a garantir la seva supervivència personal que a resoldre els problemes de la ciutadania.

Preguntat per la seva opinió sobre la Llei d'Amnistia, ha assegurat que, encara que Coalició Canària votés en seu parlamentària en contra de la norma, la formació accepta el veredicte del Tribunal Constitucional sobre la constitucionalitat del text.