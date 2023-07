Clara Ponsatí anuncia la seva detenció a Barcelona aquest dilluns

BARCELONA, 24 jul. (EUROPA PRESS) -

L'eurodiputada de Junts i exconsellera de la Generalitat, Clara Ponsatí, ha dit que ha "tornat a ser detinguda il·legalment a Barcelona" en un tuit d'aquest dilluns de les 11.48 hores recollit per Europa Press.

Aquest mateix dilluns també ha publicat a Twitter que ha tornat a Barcelona i que ha passejat per la capital catalana: "Mentre siguem aquí, Catalunya continuarà dempeus".

L'instructor del procés, el magistrat Pablo Llarena, va dictar al juliol una ordre de detenció nacional contra Ponsatí, contra qui no hi ha euroordre pel fet d'estar processada únicament per desobediència.