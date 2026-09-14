CiviaFoods obrirà un nou centre productiu a Tona (Barcelona) amb 450.000 euros de l'ICF

INSTITUT CATALÀ DE FINANCES (ICF) - Arxiu
BARCELONA 14 set. (EUROPA PRESS) -
CiviaFoods construirà un nou centre productiu a Tona (Barcelona) que "multiplicarà per quatre" la seva capacitat de fabricació de granola de gamma alta gràcies a un préstec de l'Institut Català de Finances (ICF) per un valor de 450.000 euros.
El producte financer, anomenat ICF Eurocrèdit, permetrà a la companyia dedicada a l'alimentació saludable i ecològica "adequar una nau industrial per ampliar la producció, adaptar les instal·lacions per reforçar l'eficiència energètica i habilitar les oficines a la primera planta de la fàbrica", ha informat aquest dilluns l'ICF en un comunicat.
La companyia, la seu de la qual es troba a Balenyà (Barcelona), guanyarà 800 metres quadrats respecte a la superfície que té actualment i crearà cinc llocs de feina.
El tipus de préstec del qual es beneficia CiviaFoods ofereix "condicions avantatjoses a les pimes catalanes que vulguin impulsar inversions, obrir nous mercats i desenvolupar projectes innovadors" mitjançant el cofinançament de la Unió Europea (UE) a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).
L'empresa, fundada el 2022, s'ha fet un lloc entre "els consumidors conscients que aposten per marques que respecten la sostenibilitat, la qualitat i l'alimentació saludable".