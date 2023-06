Ciudadanos renuncia a presentar-se a les eleccions generals de juliol

MADRID, 30 maig (EUROPA PRESS) -

El Comitè Nacional de Cs ha acodado aquest dimarts no presentar llistes a les eleccions generals del proper 23 de juliol en considerar que "el missatge de les eleccions locals ha estat molt clar" i que el seu partit no és vist com una força transformadora.

Després de conèixer-se l'anunci d'eleccions generals anticipades, la direcció de Cs va convocar d'urgència al Comitè Nacional en ser "l'únic òrgan del partit que té la potestat" per prendre una decisió sobre la concurrència a les eleccions, segons va explicar el secretari general, l'eurodiputat Adrián Vázquez.

Des del desastre de novembre de 2019, que va portar a dimissió d'Albert Rivera, Cs ha anat acumulant fracassos en les diferents cites electorals dels últims anys. Els comicis autonòmics i municipals del diumenge van suposar una altra dura garrotada ja que no van aconseguir representació en cap de les autonomies en joc i van perdre gairebé tots els seus regidors de fa quatre anys.

Ni tan sols la portaveu nacional del partit, Patricia Guasp, va aconseguir revalidar el seu escó al Parlament Balear i també la vicealcaldessa de Madrid, Begoña Villacís, es va quedar sense acta.