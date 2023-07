El CIS situa el PSOE 1,4 punts per davant del PP en un sondeig fet abans de l'inici de la campanya

MADRID, 13 jul. (EUROPA PRESS) -

El Baròmetre d'Opinió del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) del mes de juliol situa el PSOE 1,4 punts per davant del PP en estimació de vot de cara a les eleccions del 23 de juliol. En concret, calcula un suport del 31% per als socialistes i del 29,6% per als populars.

La tercera plaça és per a Sumar, amb un suport estimat del 15,5% mentre que Vox apareix en la quarta posició amb una estimació de l'11,7%.

El treball de camp per a aquest sondeig es va fer entre els dies 30 de juny i 5 de juliol, és a dir, abans de l'arrencada de la campanya electoral i, per tant, del cara a cara protagonitzat dilluns entre el president del Govern central i candidat socialista, Pedro Sánchez, i l'aspirant del PP a La Moncloa, Alberto Núñez Feijóo.

En comparació amb la macroenquesta preelectoral publicada pel CIS el passat 5 de juliol, el PSOE empitjora la seva estimació de vot després de caure dues dècimes (passa d'un 31,2% a un 31%), però encara més (1,8 punts) retrocedeix el PP, que passa del 31,4% al 29,6%.

Aquella enquesta es basava en més de 29.000 entrevistes elaborades entre els dies 8 i 27 de juny i, atesa l'amplitud de la mostra va permetre al CIS calcular forquilles de repartiment d'escons. No obstant això, el baròmetre del juliol només ofereix la dada d'estimació de vot.