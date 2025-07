El CIS manté el PSOE com la primera força després del cas Cerdán

MADRID 11 jul. (EUROPA PRESS) -

El Baròmetre d'Opinió del mes de juliol del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) manté el PSOE com la primera força, tot i que només mig punt per sobre del PP, després de l'esclat del cas que ha portat a la presó l'exsecretari d'Organització Santos Cerdán.

En concret, el sondeig atorga al PSOE una estimació de vot del 27%, respecte al 26,5% que calcula per als populars que, no obstant això, apareixen per davant en la intenció directa de vot. És a dir, el 18,8% dels entrevistats pel CIS ja té decidit votar els d'Alberto Núñez Feijóo, respecte al 18,3% que avança la intenció d'agafar la papereta del PSOE.

El sondeig del mes de juliol també reflecteix una important pujada en l'estimació que calcula per a Vox, que manté la tercera plaça amb un 18,9%, que suposa 5,7 punts més que el mes anterior.

Per la seva banda, Sumar també millora però només en vuit dècimes, fins al 7,8%, mentre que Podem guanya dues dècimes i es queda amb un 4,4. S'ha Acabat la Festa (SALF) s'anota un 1,7%, dues dècimes més que al juny.