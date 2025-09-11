El CIS manté al PSOE com a primera força, 9 punts per sobre del PP, amb el seu pitjor percentatge de la legislatura

Abascal és el segon favorit per presidir el Govern i deixa a Feijóo en tercera posició
MADRID, 11 set. (EUROPA PRESS) -
El Baròmetre d'Opinión del mes de setembre realitzat pel Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) manté al PSOE com a primera força i augmenta a 9 punts el seu avantatge sobre el PP, pel qual pronostica el seu pitjor percentatge d'intenció de vot de la legislatura. En concret, el sondeig atorga al PSOE una estimació del 32,7%, enfront del 23,7% que calcula per als 'populars'.
L'enquesta, feta pública aquest dijous, es basa en 4.122 entrevistes telefòniques realitzades en 1.224 municipis de les 50 províncies entre els dies 1 i 6 de setembre, i té un marge d'error del més/menys 1,6%.
L'anterior baròmetre amb intenció de vot es va fer el passat mes de juliol i el seu treball de camp va coincidir amb l'ingrés a la presó de l'exsecretari d'Organització del PSOE Santos Cerdán. En aquell sondeig, el CIS va augurar per al PSOE un suport del 27%, el més baix des d'abril de 2018, dos mesos abans que Pedro Sánchez arribés al Govern a través d'una moció censura contra Mariano Rajoy.
I al juliol, el PP obtenia un eventual respatller del 26,5%. És a dir, en realitat el CIS pronosticava un empat tècnic entre els dos principals partits que es trenca en el baròmetre de setembre en favor dels de Pedro Sánchez.
3,6 PUNTS SEPAREN Al PP DE VOX EN VOT DIRECTE
En concret, un 23,7% de les persones entrevistades pel CIS avança que ja té decidit votar al PSOE, per un 16,4% que assegura que agafarà la papereta del PP i un 12,8% que planeja apostar per Vox. Això sí hi ha un 14,1% que encara no sap a qui votaria, un 7,1% que anticipa la seva abstenció i un 3,4% que prefereix no contestar.
La conclusió del CIS, aplicant la fórmula de la qual és coautor el president de l'organisme, José Félix Tezanos, és que l'estimació de vot per al PSOE és del 32,7%, és a dir, 5,7 punts més que al juliol, i un punt superior al 31,7% que els socialistes van collir en les generals de juliol de 2023.
Del seu costat el PP, perd 2,8 punts des del baròmetre anterior, en passar del 26,5 al 23,7% en intenció de vot, la seva pitjor xifra en el que va de legislatura. Són 9,35 punts menys que el 33,05% dels vots amb els quals Alberto Núñez Feijóo va aconseguir la victòria en les urnes fa poc més de dos anys.
Així les coses, la diferència entre els dos grans partits, que al juliol va ser de mig punt en favor del PSOE --la més baixa de la legislatura-- ara s'amplia als nou punts d'avantatge per als socialistes.
Això sí, un cop més s'aprecia que en la mostra del CIS hi ha més votants socialistes que del PP, doncs el 34,5% diu haver votat al PSOE en 2023 i únicament el 22,4% esmenta als 'populars', malgrat que en les urnes el resultat va ser a l'inrevés.
VOX ACONSEGUEIX EL SEU SEGON MILLOR PERCENTATGE
Per la seva banda, Vox també perd 1,6 punts respecte al 18,9% que se li va calcular al juliol. Ara té un suport del 17,3% el seu segon millor percentatge, i gairebé cinc punts més que el 12,39% que va aconseguir en les últimes generals.
Sumar puja només una dècima des de juliol i es queda amb un 7,9% d'intenció de vot, encara molt lluny del 12,31% que va aconseguir en les urnes. És el mateix que es deixa Podemos, que en l'anterior sondeig es va anotar la seva millor marca, un 4,4%, i ara baixa al 4,3%.
Es va acabar la Festa (SALF), de l'eurodiputat Luis 'Alvise' Pérez també perd una desena respecte a juliol i apareix amb una estimació de l'1,6%.
En el sondeig de setembre la distància entre esquerra i dreta es retalla i és només de sis desenes en favor del PP i Vox, que sumarien un 41%, enfront del 40,6% dels dos partits que integren l'actual govern de coalició.
PUJA BILDU I PNB BAIXA
Entre els partits d'àmbit territorial, ERC repeteix amb un 2,1%, mentre que Junts cau dues desenes, fins al 0,8%. La pugna entre les forces basques la gana al setembre Bildu, que cull un 1,1% (dues desenes més que al juliol), enfront d'un PNB que passa del 0,8 al 0,6%. El BNG repeteix amb un 0,7%.
En valoració de líders el millor situat és Pedro Sánchez, que millora nota respecte a juliol i treu un 4,23 de mèdia, desplaçant al segon posat a la vice-presidenta Yolanda Díaz, encara que també puja la seva qualificació i aconsegueix un 4,13. La tercera plaça és per Feijóo, amb un 3,55 enfront del 3,83 de juliol i tanca la taula el líder de Vox, Santiago Abascal, amb un 2,93 enfront del 3,15 de juliol.
El líder del PSOE segueix sent el favorit per presidir el Govern, amb un 24,8% que millora el 22,5% de juliol, però ara la segona posició l'ocupa Abascal, que avança a Feijóo. En concret, al màxim dirigent de Vox treu un 10,8%, és menys de l'11,3% de juliol, i li és suficient per quedar per davant del líder del PP, que passa d'un 10% de juliol a un 9,7% al setembre.
A més, l'enquesta reflecteix que un 68,9% de les persones entrevistes desconfia del president del Govern, però encara són més els qui ho fan del líder del PP: el 80,9%. I és que Feijóo només inspira confiança al 17,4% i Sánchez al 29,6%.