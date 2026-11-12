El CIS dona la victòria al PSOE amb el 33% i nega la majoria a un pacte PP-Vox

MADRID 12 nov. (EUROPA PRESS) -
La macroenquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) per a les eleccions del pròxim 29 de novembre atorga la victòria al PSOE amb un suport del 33,3%, una forquilla d'entre 134 i 143 diputats, i situa la suma del PP i Vox lluny de la majoria absoluta.
En concret, l'enquesta atorga al PP una estimació de vot del 25,5% (vuit punts menys que el 2023) i entre 98 i 106 diputats, mentre que Vox pujaria fins al 18,4%, la qual cosa li donaria entre 57 i 65 escons. Els dos partits no arribarien als 176 vots de la majoria absoluta ni en el millor pronòstic.
Aquesta enquesta es basa en 45.074 entrevistes fetes a 4.190 municipis de tot Espanya. El treball de camp s'ha desenvolupat entre el 7 i el 30 d'octubre, un període en el qual també s'ha pogut recollir les reaccions i percepcions davant l'accident ferroviari d'Urda.