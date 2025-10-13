El CIS col·loca el PSOE quinze punts per sobre del PP amb Vox trepitjant els talons a Feijóo

MADRID 13 oct. (EUROPA PRESS) -
El Baròmetre d'Opinió del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) del mes d'octubre col·loca el PSOE quinze punts per sobre del PP, amb una estimació de vot del 34,8% respecte al 19,8% dels populars, i posa Vox a només dos punts dels d'Alberto Núñez Feijóo.
Segons aquesta enquesta, elaborada quan es donava a conèixer l'informe de l'UCO sobre els pagaments en metàl·lic a l'exministre socialista José Luis Ábalos, el PSOE ha pujat dos punts en l'últim mes, mentre que el PP s'ha enfonsat sis punts entre setembre i octubre, amb la qual cosa l'avantatge dels de Pedro Sánchez ha passat de 9 a 15 punts.
Vox es reafirma com el tercer partit d'Espanya amb un 17,7 punts, quatre dècimes més que al setembre, mentre que Sumar apareix amb un 7,7% i Podem es manté en el 4,9%.