Cirsa tanca el segon trimestre amb 187 milions de benefici operatiu, un 9,2% més

La plataforma internacional de joc Cirsa va tancar el segon trimestre de l'any amb un benefici operatiu de 187 milions d'euros, la qual cosa representa un 9,2% més que en el mateix període de l'any passat, i va registrar uns ingressos d'explotació de 579 milions d'euros, un 11,3% més, segons ha informat aquest dimarts en un comunicat.
El president executiu de Cirsa, Joaquim Agut, ha celebrat que els seus primers resultats trimestrals com a empresa cotitzada, després de sortir a borsa el passat 9 de juliol a un preu de 15 euros per acció, són "molt positius" i ha explicat que han superat els seus objectius.
Quant al compromís de l'empresa de reduir el deute amb els fons obtinguts en l'operació, la multinacional hi ha destinat 373 milions d'euros, la qual cosa, juntament amb la injecció de capital prèvia, ha reduït el palanquejament en més de 700 milions, fins a posicionar-lo en 2,68 vegades sobre el resultat brut d'explotació (ebitda).