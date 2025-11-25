Cirsa guanya 73,9 milions fins al setembre, el doble que un any enrere

BARCELONA, 25 nov. (EUROPA PRESS) -
Cirsa va tancar els nou primers mesos de l'any amb un benefici net de 73,9 milions d'euros, un 101,6% més que en el mateix període de l'any passat, informa aquest dimarts en un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
Els ingressos operatius nets van ser de 1.715,6 milions d'euros, un 9,7% interanual més, mentre que l'ebitda va ser de 548,5 milions, un 8% més.
L'empresa va tancar el tercer trimestre amb uns ingressos de 560,2 milions, un 5,4% més, i un ebitda reportat de 182,8 milions, un 5,7% més.
D'altra banda, a tancament de setembre, la ràtio de deute era de 2,6 vegades, respecte a les 3,2 vegades de tancament de juny, i el deute net total era de 1.929,2 milions, comparat amb els 2.333 milions del juny.
La companyia ha explicat que la reducció del deute en 404 milions ha estat a causa dels 373 milions ingressats per la sortida a borsa el juliol passat i la generació orgànica de flux de caixa.
Ha afegit que manté el pla de reducció de despeses financeres i que fins ara ha estalviat uns 60 milions d'euros anualitzats.
ADQUISICIONS
Cirsa ha explicat que la cartera de possibles operacions corporatives ofereix "oportunitats molt bones per incrementar de valor".
Així, ha dit que en els pròxims mesos preveuen "tancar uns quants acords que reforçaran significativament" el component de creixement en M&A per al 2026.
GUIDANCE
Cirsa ha millorat les previsions de creixement per al tancament de l'any fins a uns ingressos d'entre 2.325 i 2.335 milions, la qual cosa representaria una millora interanual d'entre el 8,1% i el 8,6%.
Així mateix, l'objectiu d'ebitda ha passat a ser d'entre 750 i 753 milions, entre un 7,2% i un 7,7% més que l'any passat.
Ha explicat que aquesta millora es deu a l'impacte positiu de l'estratègia d'operacions corporatives i a l'estratègia de Capex "de baix risc i molt eficient".