Cirsa guanya 44,6 milions en el primer trimestre, un 59% més

La facturació creix un 7,3%, fins als 735,8 milions d'euros
BARCELONA, 21 maig (EUROPA PRESS) -
Cirsa va tancar el primer trimestre de l'any amb un benefici de 44,6 milions d'euros, un 59% més que en el mateix període del 2025, informa en un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aquest dijous.
La companyia ha explicat que la millora dels ingressos es va deure a l'increment del benefici operatiu en 9,2 milions i a la reducció de les despeses financeres de 17,9 milions i una taxa impositiva efectiva estable.
L'empresa va facturar 736,9 milions, un 7,3% interanual més, mentre que l'ebitda va ser de 193,9 milions, un 8,5% més.
L'increment dels ingressos es va deure a un acompliment millor de l'esperat tant en el segment 'retail' com en línia.
Cirsa ha assenyalat que aquest augment va ser orgànic, ja que durant el període no hi ha hagut una activitat de compra d'empreses significativa.
En tot cas, ha explicat que la cartera de possibles operacions M&A "continua forta", amb oportunitats d'alt valor que poden accelerar les inversions per sobre del previst.
D'altra banda, el deute net de la companyia es va situar a tancament de març en 2.049 milions, amb una caixa de 314,8 milions i una disponibilitat d'efectiu de 699 milions, i la ràtio deute/ebitda es va situar en 2,69 vegades.
SEGMENTS
Els ingressos van augmentar en tots els segments de negoci de la companyia, que ha destacat el "fort acompliment" en 'retail'.
En concret, la facturació va créixer un 8,3% en el segment de casinos, un 13,1% en 'slots' a Espanya, un 2% en 'slots' a Itàlia i un 9,4% en línia.