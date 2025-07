Cirsa finalitza "amb èxit" la prospecció de la demanda de sortida a borsa amb 15 euros per acció

BARCELONA 7 jul. (EUROPA PRESS) -

La plataforma internacional de joc Cirsa ha informat aquest dilluns que el procés de prospecció de la demanda en relació amb la seva sortida a borsa ha conclòs "amb èxit", amb un preu de 15 euros per acció, segons un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

Així, la companyia ha confirmat que sortirà a borsa aquest dimecres amb una valoració de 2.520 milions d'euros i la posada en circulació de 26,67 milions de noves accions.

En concret, en l'objectiu de captació s'inclou una oferta de subscripció de 400 milions d'euros en noves accions, dels quals la companyia rebrà 375 milions nets.

També inclou una oferta de venda d'aproximadament 53 milions d'euros destinada únicament a cobrir impostos i altres despeses associades amb la reestructuració de les participacions dels directius, que durà a terme la societat LHMC Midco.

El president executiu de Cirsa, Joaquim Agut, ha celebrat l'operació: "El gran interès mostrat pels inversors a nivell global i la sòlida demanda per a l'oferta subratllen les interessants oportunitats que es presenten per a la companyia".

Per la seva banda, el CEO, Antonio Hostench, ha celebrat que l'empresa "ara està preparada per avançar" en la seva estratègia en benefici dels accionistes, tant els actuals, com nous i futurs.