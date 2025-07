Cirsa debuta a borsa amb una valoració de 2.520 milions

L'acció s'eleva a 16 euros a l'inici i se situa en 15,11 euros a les 13 hores

BARCELONA, 9 (EUROPA PRESS)

El president executiu de Cirsa, Joaquim Agut, ha oficialitzat la sortida a borsa de l'empresa amb el tradicional toc de campana aquest dimecres a la Borsa de Barcelona, i ha assenyalat que l'objectiu és augmentar la velocitat de creixement de l'empresa i reduir-ne el deute, amb la finalitat de continuar creant valor per als seus accionistes, treballadors i la societat.

El debut ha comptat amb la presència de l'alcalde de Terrassa (Barcelona), Jordi Ballart, --ciutat on té la seu-- i el CEO de BME, Juan Flames, i ha estat amb un preu de 15 euros per acció, que s'ha elevat a 16 euros (+6,67%) en un primer moment, però que a les 13 hores estava en 15,11 euros per títol (+0,73%).

Agut ha explicat que se senten preparats per fer el pas "encara amb la incertesa dels mercats actuals" i ha mostrat l'esperança que hi hagi més empreses que surtin a borsa, ja que, textualment, el país ho necessita.

Ha afegit que aquesta nova etapa consolida Cirsa com un grup internacional i amb una diversificació "única en la indústria".

El president executiu ha valorat que la funció de l'empresa és proporcionar "experiències de joc i entreteniment" a la societat, una cosa que ha dit que és natural i que és present en totes les cultures, èpoques i etapes de la vida.

"El joc i l'entreteniment tenen un paper legítim i positiu en la societat", ha dit, i ha subratllat que el seu objectiu ha de ser divertir-se i desconnectar, sempre complint amb les regulacions que té el sector.

Agut ha repassat la història de l'empresa i ha recordat que el 2006 es va traçar un full de ruta que encara és present i que "inclou adquisicions, sempre amb encaix estratègic i sentit econòmic".

400 MILIONS D'EUROS

L'operació ha inclòs una oferta de subscripció de 400 milions d'euros en noves accions, dels quals la companyia ha rebut 375 milions nets i que va tenir una sobredemanda de més de 8 vegades.

També inclou una oferta de venda d'aproximadament 53 milions d'euros destinada únicament a cobrir impostos i altres despeses associades amb la reestructuració de les participacions dels directius, que durà a terme la societat LHMC Midco.

El volum de l'oferta comporta que el 'free float' --el percentatge de l'accionariat que es negociarà en el mercat-- és del 18%, mentre que el fons Blackstone manté el 78,4% del capital social i el 3,6% restant es reparteix entre els alts directius de l'empresa.

De totes maneres, si s'aplica la sobreassignació íntegrament, el fons nord-americà tindria el 75,7% de les accions, i el 'free float' superaria el 20%.

D'altra banda, al fullet d'admissió a borsa, l'empresa assenyala que els principals riscos als quals s'enfronta són els subjectes a la indústria del joc i les regulacions, i requisits que la subjecten.

També ha apuntat als riscos de la seva pròpia estructura, amb un deute que supera els 2.300 milions, xifra que pot créixer per les condicions de mercat.

NOU CONSELL

L'entrada a borsa de la companyia, que aspiraria a entrar a l'Ibex-35 per la seva capitalització, també comporta canvis en el consell de direcció.

El president executiu de l'empresa, Joaquim Agut, mantindrà el càrrec, de la mateixa manera que el conseller delegat, Antonio Hostech.

A més a més, Blackstone comptarà amb Lionel Yves Assant i Miguel García com els seus representants, i l'empresa ha incorporat Paloma Beamonte, Bernard Cortijo, Arancha Díaz-Lladó, Rocío Fernández i Rocío Martínez-Sampere com a consellers independents.