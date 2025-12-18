Cirsa compra quatre casinos al Perú, situats a Lima i Cusco

BARCELONA 18 des. (EUROPA PRESS) -
Cirsa ha anunciat la compra de quatre casinos al Perú, tres a Lima --Casino New York, Casino Luxor i Casino Pachanga--, i un a Cusco --Casino Mystic--, en un comunicat aquest dijous.
La compra s'ha fet a través de la seva filial peruana, Gaming and Services, i s'emmarca en el focus de "creixement selectiu a països clau 100% regulats".
L'empresa ha assegurat que el múltiple de l'operació està en línia amb operacions anteriors realitzades i que es finançarà amb efectiu disponible, per la qual cosa no tindrà un impacte significatiu en el palanquejament.