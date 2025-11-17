Cirsa compra el 50% del Gran Casino de La Mamounia a Marràqueix (Marroc)

BARCELONA 17 nov. (EUROPA PRESS) -
Cirsa ha anunciat que ha comprat el 50% del Gran Casino de La Mamounia a Marràqueix (Marroc) a través de la subsidiària Cirsa International Business Corporation, informa aquest dilluns en un comunicat.
El casino se situa al recinte de l'Hotel La Mamounia, un hotel de luxe a la ciutat de Marràqueix, "que es posiciona constantment entre els millors hotels de luxe del món".
L'empresa ha explicat que l'operació s'alinea amb el focus estratègic en el creixement selectiu a localitzacions clau i reafirmarà el seu compromís a llarg termini amb el país.
Ha afegit que l'equip directiu actual del casino quedarà al càrrec i que "no s'espera" que el seu impacte en el palanquejament pro forma del grup sigui significatiu.
Cirsa ha assegurat que el múltiple de l'operació està en línia amb operacions anteriors que ha fet i que s'ha finançat amb efectiu disponible.