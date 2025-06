Cirsa anuncia la seva sortida a borsa amb l'objectiu de captar 460 milions

BARCELONA 18 juny (EUROPA PRESS) -

Cirsa ha anunciat la intenció de sortir a borsa amb l'objectiu de captar en total 460 milions d'euros per accelerar l'estratègia de creixement i enfortir la seva estructura de capital mitjançant la reducció del palanquejament, a més de cobrir impostos, segons ha informat en un comunicat.

Així, en l'objectiu de captació s'inclou una oferta de venda d'aproximadament 60 milions d'euros destinada únicament a cobrir impostos i altres despeses associades amb la reestructuració de les participacions dels directius.

Els ingressos nets de l'oferta de subscripció per part de la companyia inclouen un import aproximat de 375 milions d'euros, que es faran servir principalment per accelerar l'estratègia de creixement de la companyia de joc i per amortitzar deute existent i reduir el ràtio de palanquejament del grup a aproximadament 2,7 vegades l'ebitda.

L'empresa ha afegit que la decisió de procedir i el moment definitiu per llançar l'oferta estaran subjectes "entre altres factors, a les condicions de mercat i a l'aprovació per part de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV)".