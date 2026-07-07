Cirsa anuncia una emissió de bons sènior garantits per 500 milions d'euros

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 7 jul. (EUROPA PRESS) -
Cirsa ha anunciat una emissió de bons sènior garantits, a través de la seva filial Cirsa Finance International, amb venciment el 2032 i per un import nominal agregat de 500 milions d'euros, ha comunicat aquest dimarts a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
Els fons obtinguts a través de l'emissió, en cas de completar-se, ha explicat la companyia, seran utilitzats per amortitzar tot l'import principal pendent dels bons sènior amb un cupó del 7,875% i venciment el 2028, d'un import de 375 milions, i per pagar-ne la prima d'amortització i interessos reportats.
També s'utilitzaran per pagar les comissions i despeses relacionades amb l'oferta dels bons i per a finalitats corporatives com el finançament de les activitats d'adquisició del grup a cada moment, l'amortització de deute i les necessitats de capital circulant.