Cirsa anuncia una emissió de bons de 650 milions per pagar part del deute

BARCELONA, 4 jul. (EUROPA PRESS) -

Cirsa ha anunciat una emissió de bons per valor de 650 milions d'euros que destinarà a pagar part del seu deute, ha explicat en un comunicat.

L'empresa ha detallat que si es completa l'emissió, el capital anirà destinat a redimir la totalitat del capital pendent de pagament dels bons sènior garantits al 6,250% amb venciment aquest any i que es van presentar al mercat el 2018.

A més a més, també servirà per pagar el capital pendent de les 'floating rate notes' amb venciment el 2025 i per pagar les despeses reportades i els interessos no pagats de tots dos vehicles.

Cirsa va tancar el 2022 amb un benefici operatiu de 552,5 milions d'euros després del retorn a la normalitat de la majoria dels mercats en els quals opera després de la pandèmia.

Els ingressos d'explotació van ser de 1.741,2 milions d'euros i va tancar la compra de l'empresa italiana de joc 'online' E-Play24.