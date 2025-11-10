Cirsa amortitza l'import principal pendent dels bons sènior garantits que vencien el 2027

BARCELONA 10 nov. (EUROPA PRESS) -
Cirsa ha anunciat que ha amortitzat l'import principal pendent de 382,5 milions d'euros dels bons sènior garantits, amb cupó del 10,375% i venciment el 2027, segons un comunicat de la companyia remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aquest dilluns.
L'empresa ha dut a terme l'operació amb els fons obtinguts en l'emissió de bons sènior garantits a tipus fix amb venciment el 2031 i de bons sènior garantits a tipus variable amb venciment el 2032 per un import nominal agregat de 1.000 milions d'euros.
El preu d'emissió d'aquests bons es va fixar el 14 d'octubre en el 4,875% per l'import principal de 575 milions amb venciment el 2031 i de 425 milions dels bons sènior garantits a tipus variable amb venciment el 2032.