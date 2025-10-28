Cirsa amortitza 615 milions dels bons sènior garantits al 4,5% i amb venciment el 2027

BARCELONA 28 oct. (EUROPA PRESS) -
Cirsa ha anunciat que ha amortitzat l'import principal pendent de 615 milions dels bons sènior garantits, amb un cupó del 4,5% i amb venciment el 2027, en un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aquest dimarts.
L'empresa ha dut a terme l'operació amb els fons obtinguts en l'emissió de bons sènior garantits a tipus fix amb venciment el 2031 i de bons sènior garantits a tipus variable amb venciment el 2032 per un import nominal afegit de 1.000 milions d'euros, del passat 13 d'octubre.
El preu d'emissió d'aquests bons es va fixar en el 4,875% per l'import principal de 575 milions amb venciment el 2031 i de 425 milions per als bons sènior garantits a tipus variable amb venciment el 2032.
L'empresa va explicar en el seu moment que aquesta emissió amb venciments més enllà del 2030 permet "reforçar l'estructura financera de la companyia per complir amb els objectius del pla estratègic de la firma" i amb els compromisos de retribució a l'accionista anunciats en el seu recent procés de sortida a borsa.
"Es tracta de la primera emissió de bons que Cirsa fa aquest any, després de la sortida a borsa del dia 9 de juliol. La companyia compta amb una qualificació creditícia de BB-, segons S&P, i de B1 per part de Moody's", va afegir