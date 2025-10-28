Cirsa amortitza 615 milions dels bons sènior garantits al 4,5% i amb venciment el 2027

BARCELONA 28 oct. (EUROPA PRESS) -
Cirsa ha anunciat que ha amortitzat l'import principal pendent de 615 milions dels bons sènior garantits, amb un cupó del 4,5% i amb venciment el 2027, en un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aquest dimarts.
L'empresa ha dut a terme l'operació amb els fons obtinguts en l'emissió de bons sènior garantits a tipus fix amb venciment el 2031 i de bons sènior garantits a tipus variable amb venciment el 2032 per un import nominal afegit de 1.000 milions d'euros, del passat 13 d'octubre.
El preu d'emissió d'aquests bons es va fixar en el 4,875% per l'import principal de 575 milions amb venciment el 2031 i de 425 milions per als bons sènior garantits a tipus variable amb venciment el 2032.