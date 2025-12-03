Cirsa adquireix l'operadora de màquines recreatives Amusement Machines

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 3 des. (EUROPA PRESS) -
Cirsa, a través de la seva filial Cirsa Slot Corporation S.A., ha anunciat l'adquisició del 100% de les participacions socials de l'operadora de màquines recreatives Amusement Machines Grupo Comatel S.L.U., amb seu a Catarroja (València).
Aquesta adquisició s'emmarca en l'estratègia de fusions i adquisicions (M&A) de Cirsa de creixement selectiu i "reforça la seva posició en aquest segment a Espanya", informa la companyia en un comunicat aquest dimecres.
El múltiple pagat està en línia amb transaccions prèvies fetes per Cirsa, l'operació es finançarà amb la liquiditat disponible de la companyia i el seu impacte en el palanquejament proforma del Grup Cirsa "no és significatiu", segons l'empresa.