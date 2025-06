Ciria (Diagonal AM) lamenta la manca de cultura financera i diu que evitaria fallides

Va tancar 2024 amb un benefici de 600.000 euros, el doble que el 2023

BARCELONA, 24 juny (EUROPA PRESS) -

El president executiu de Diagonal Asset Management (AM), Marc Ciria, ha lamentat la manca d'una cultura financera amb la qual, que a parer seu, la societat seria més competitiva, més emprenedora i amb menys fallides empresarials i familiars.

L'empresari ha afegit que "manca, claríssimament, enfocament per part de les administracions perquè sigui una realitat", en unes declaracions a Europa Press.

"Tu no pots muntar un negoci, no pots ser emprenedor sense saber com et finançaràs per ser-ho. No pots comprar-te una casa sense saber com serà la hipoteca, com et finançaràs i com podràs pagar", ha dit.

Ciria ha destacat que, segons una enquesta, els diners és la segona principal preocupació de la població, per la qual cosa ha demanat "tractar-los com la segona cosa més important" i formar-se en conseqüència.

Ha explicat que han iniciat una sèrie de formacions per als seus clients perquè tinguin la informació de qüestions com l'impacte de la fiscalitat, quan es pot apalancar, quan val la pena assumir més risc o en quins moments de mercat és necessari estar més protegit, entre d'altres.

"Si tu saps de què parles, a mi m'ho faràs més fàcil, perquè m'entendràs millor, perquè quan ens equivoquem, ens equivoquem junts, i quan encertem, tu també hauràs posat part d'això. Llavors, no pots agafar això i derivar-ho a un tercer, com si no anés amb tu, no, no, si això és el més important", ha afegit.

BENEFICIS

Ciria ha explicat que el 2024 l'empresa va obtenir un benefici de 600.000 euros, dades que ha qualificat d'"èxit absolut", ja que són el doble que el 2023.

Ha explicat que Diagonal AM "és una empresa que creix, que és eficient, que és viable" i ha afegit que fitxen talent a mesura que creixen les seves necessitats.

En aquest sentit, en els dos últims anys, han incorporat quatre assessors que han sumat uns 300 milions d'euros a la cartera gestionada de la companyia.

L'empresari ha afegit que l'empresa es basa en "tres premisses molt importants", que inclou no tenir a més de 50 clients per gestor, independència real, en les seves paraules, i transparència en els costos i les comissions.

500.000 EUROS

Ciria ha assenyalat que la companyia dona servei a persones que compten amb un patrimoni en efectiu d'almenys 500.000 euros i que el seu focus està en patrimonis fins a deu milions d'euros, encara que la mitjana està en dos milions.

Ha assenyalat que hi ha tres tipologies de clients que tenen aquest patrimoni: empresaris, rendistes amb propietats immobiliàries i emprenedors i esportistes.

Ha explicat que els rendistes han de gestionar el seu patrimoni de manera "molt eficient" per poder cobrir les seves necessitats econòmiques del dia a dia i que es veuen afectats pels canvis legislatius.

Per la seva banda, ha agrupat els emprenedors amb start-ups que han tingut èxit i els esportistes com a perfils que han aconseguit un gran patrimoni i que no tenen temps per gestionar-lo per les seves obligacions professionals.