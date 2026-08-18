El CIRE incorpora la intel·ligència artificial en la reinserció laboral de joves infractors

BARCELONA, 18 ago. (EUROPA PRESS) -
El Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) ha engegat un projecte pilot d'orientació laboral que incorpora la intel·ligència artificial (IA) com a eina d'acompanyament personalitzat per a joves que compleixen mesures judicials, ha informat la Conselleria de Justícia i Qualitat Democràtica en un comunicat aquest dimarts.
El projecte, desenvolupat conjuntament entre el CIRE i la Fundació Oscobe, té com a objectiu reforçar les competències digitals i l'autonomia dels participants per millorar les seves oportunitats d'inserció laboral.
Aquesta iniciativa, que va començar al juny i es desenvoluparà fins a desembre de 2026, està dirigida a joves d'entre 16 i 18 anys derivats del Centri Educatiu Montilivi, el Grup Educatiu Girona i el Servei de Mediació i Assessorament Tècnic (SMAT).
A més, compta amb una tècnica d'Oscobe i dos dinamitzadors del CIRE i té un pressupost de 6.000 euros.
INNOVACIÓ
El projecte s'emmarca en l'aposta del CIRE per incorporar metodologies innovadores en els processos d'inserció sociolaboral i preparar als joves per entrar en un mercat laboral en el qual les competències digitals i l'ús de la IA tenen un paper cada vegada més rellevant.
El director del CIRE, Daniel Ortiz, ha subratllat que el projecte mostra "una clara voluntat d'innovació per part del CIRE" i que la voluntat és incorporar tot el potencial de les noves tecnologies, com la IA i la realitat virtual, a l'àmbit de la reinserció sociolaboral de joves i adults.
EINES
El projecte incorpora eines de IA, com ChatGPT, Gemini, Copilot o JobCopilot, que permeten als usuaris practicar situacions reals i familiaritzar-se amb recursos digitals cada vegada més presents en els processos de selecció de personal.
Una de les innovacions més destacades és l'ús de simuladors d'entrevistes i ulleres de realitat virtual, una tecnologia que permet entrenar la comunicació verbal i no verbal en un entorn segur per als joves, que reben un 'feedback' i poden repetir les simulacions.
El departament subratlla que els resultats són positius i que, des de la seva implementació, un dels participants ha aconseguit una entrevista de treball gràcies al treball realitzat en el marc d'aquesta acció de reinserció.