El Cire dona feina a 420 presos a la Catalunya Central amb encàrrecs per a 15 empreses

BARCELONA, 13 jul. (EUROPA PRESS) -

L'empresa pública Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (Cire) dona feina a 420 interns de la presó de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), amb encàrrecs de 15 empreses de la Catalunya Central, ha explicat la Conselleria de Justícia, Drets i Memòria en un comunicat aquest dijous.

A Catalunya hi ha en total 3.590 presos que produeixen per al Cire i entre les tasques que desenvolupen a les presons hi ha les de manipulació i muntatge, confecció, manteniment, cuina, bugaderia i neteja.

Aquest dijous el Cire ha celebrat les jornades de treball Justícia, Empresa i Cire per "intensificar la relació amb el teixit empresarial de la Catallunya Central", i el director de l'empresa, David Font, ha destacat que detectar les necessitats d'un territori permet ajustar les formacions i tasques productives a la demanda empresarial.