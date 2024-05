El Círculo Ecuestre reconeix CaixaResearch Placenta Artificial amb el Premio Joven Relevante

BARCELONA, 10 maig (EUROPA PRESS) -

El Círculo Ecuestre ha reconegut el projecte que desenvolupa placentes artificials per a nadons prematurs CaixaResearch Placenta Artificial amb el Premio Círculo Ecuestre Joven Relevante 2024.

El guardó compta amb el patrocini de Savills, CaixaBank, Iese Business School i UIC Barcelona, i el Círculo Ecuestre el va lliurar dijous en un sopar de gala que va comptar amb la presència del seu president, Enrique Lacalle, informa l'entitat en un comunicat d'aquest divendres.

CaixaResearch Placenta Artificial disposarà del carnet de soci del club durant dos anys, un premi en metàl·lic de 3.000 euros per al projecte per part de CaixaBank, la matrícula completa per al Programa Enfocados de Iese Business School - University of Navarra i una assignatura del Màster d'Emprenedoria de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC).

Han quedat finalistes la start-up de la indústria de la tecnologia alimentària Heura Foods i la companyia especialitzada en la regeneració de biodiversitat Ocean Ecostructures, que disposaran del carnet de soci del club durant un any.

El certamen ha comptat amb la participació de mig centenar de projectes que "aporten un benefici" a la societat en cultura, empresa, tasca social, respecte al medi ambient o potenciació de la recerca i el desenvolupament.