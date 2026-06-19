El Círculo Ecuestre concedirà la seva Medalla d'Or a Joan Antoni Samaranch a títol pòstum

BARCELONA 19 juny (EUROPA PRESS) -
El Círculo Ecuestre ha anunciat que concedirà la seva Medalla d'Or a Joan Antoni Samaranch Torelló a títol pòstum, "en reconeixement a una trajectòria excepcional", informa en un comunicat aquest divendres.
A més a més, ha destacat el suport de Samaranch en moments "especialment rellevants de la institució" i la seva contribució decisiva a la projecció internacional de Barcelona, Catalunya i Espanya.
L'acte de lliurament serà el pròxim 28 de novembre durant un sopar de gala al Palau de Congressos de Catalunya en el marc de la celebració del 170è aniversari de l'entitat.
El president del Círculo Ecuestre, Enrique Lacalle, ha assegurat que aquesta distinció "és un acte de justícia, de memòria i de gratitud".
La medalla s'ha concedit per l'"estret vincle" de Samaranch amb el Círculo Ecuestre i la seva dimensió pública i històrica.